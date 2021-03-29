Фигуранты дела о взрыве дома под Белгородом получили реальные сроки

Это дело расследовал центральный аппарат СК - Главное следственное управление. И суд согласился с доказательствами следователей. На скамье подсудимых сидели Александр Бухалин, Александр Губарев и Артем Шевцов. Они признаны виновными по уголовной статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Напомним, что случилось в 2019 году. Сотрудники филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строителе - начальник газовой службы Бухалин, мастер Губарев и слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Шевцов - нарушили все нормы при работе с газовым оборудованием, когда 3 декабря 2019 года подключали потребителя к действующему газопроводу среднего давления. В итоге - пробили газопровод, после чего газ по подземным коммуникациям попал в подвал жилого дома. Потом был взрыв, пожар и разрушение дома в поселке Яковлево Яковлевского района Белгородской области. Погибли два человека, пятеро оказались ранены. Было уничтожено имущество жильцов дома на сумму больше 24 млн рублей.

По приговору суда начальник газовой службы Бухалин получил 5 лет лишения свободы, мастер Губарев - 4 года, слесарь Шевцов - 3 года колонии-поселении. Все трое лишены права заниматься деятельностью, связанной с организацией и выполнением газоопасных работ на 3 года.