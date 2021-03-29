На Кубани обнаружили системное получение взяток в Роспотребнадзоре

Во время расследования уголовного дела о взяточничестве в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, следователи наши подтверждение системному получению взяток его сотрудниками. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, заведено уголовное дело против начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания.

- В рамках расследования выявлены факты системного получения взяток сотрудниками данного ведомства. По данным следствия, в феврале текущего года государственный служащий получил взятки от трех представителей юридических лиц за подготовку в максимально короткий срок подчиненными сотрудниками заключений о соответствии представленных организациями материалов санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, - говорится в сообщении следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас по решению суда подозреваемый начальник отдела заключен под стражу, идет сбор доказательств.

Как сообщалось ранее, в Краснодаре прошли обыски в здании управления Роспотребнадзора и в квартирах некоторых его сотрудников. Обыски связаны с уголовным делом о получении взятки начальницей одного из отделов. Женщина получила 150 тысяч рублей от бизнесмена, а взамен обещала отсутствие проблем при проверках. Дома у подозреваемой оперативники нашли 11 миллионов рублей в разной валюте.