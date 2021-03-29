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29.03.2021 14:52
Рубрика: Происшествия

На Урале пойманного на взятке депутата посадили под домашний арест

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске арестованный по обвинению в даче взятки депутат законодательного собрания Арман Аракелян освобожден из-под стражи. По ходатайству защиты избранная ему мера пресечения заменена на домашний арест, сообщили в понедельник в областном суде.

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- Сегодня рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении Армана Аракеляна, суд изменил постановление Центрального суда Челябинска от 5 марта об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорит представитель Челябинского областного суда Евгения Нациевская. - Она заменена на домашний арест сроком до 4 мая.

Защита просила изменить меру пресечения депутата на любую, не связанную с заключением под стражу.

Как уже писала "РГ", по версии следствия, являясь директором дорожной фирмы, депутат в 2019 году в сговоре с работниками управления федеральных автодорог "Южный Урал" передал взятку в виде ноутбуков на общую сумму свыше 185 тысяч рублей. Взятка была адресована должностным лицам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за невнимание к выявленным нарушениям.

Органами предварительного следствия депутату предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере. Ему грозит наказание от миллионного штрафа до лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Борьба с коррупцией

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