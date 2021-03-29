Toyota Yaris Cross готов к выходу на рынок Европы в двух новых версиях

Toyota во втором квартале 2021 года начнёт приём заказов на кроссовер Yaris Cross в Европе. По этому случаю были подготовлены две версии: Adventure и лимитированная Premiere Edition.

Yaris Cross Adventure отличается от стандартной версии накладками на бамперы из серебристого пластика, другим оформлением противотуманных фар, рейлингами на крыше, колёсными дисками на 18 дюймов тёмного цвета, чёрным потолком, кожаной отделкой руля и селектора трансмиссии, вставками в дверях и торпедо цвета Warm Gold.

Yaris Cross Premiere Edition получил такую же бамперную группу и рейлинги, как у кроссовера в версии Adventure, но дизайн дисков уже другой, а размерность колёс аналогичная. Если в "приключенческой" версии сиденья имеют комбинированную отделку из ткани и кожи, то Yaris Cross Premiere Edition получил полностью кожаный салон. Такой вариант будет предлагаться к покупке в течение первого года после начала приёма заказов на новую для европейского рынка модель.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Yaris Cross был представлен в апреле 2020 года. Несмотря на название, кроссовер не является лишь "приподнятой" версией японского субкомпакта.

Yaris Cross оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового ДВС, электродвигателя и вариатора. Суммарная мощность агрегатов - 116 л.с.

Yaris Cross может быть оснащён автоматической системой интеллектуального полного привода AWD-i - видимо, это европейское название E-Four. Суть не меняется: на задней оси установлен компактный электромотор, который при проскальзывании колёс подключается к работе, повышая устойчивость автомобиля; также он может помогать при разгоне.

Официальный старт продаж нового Toyota Yaris запланирован на сентябрь этого года.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Фото: Пресс-служба Toyota.