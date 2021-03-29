В России сохраняется дефицит новых автомобилей

С конца третьего квартала 2020 года на российском авторынке наблюдается дефицит новых автомобилей, который сформировался из-за пандемийных ограничений, повлиявших на отрасль. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" говорят о восстановлении ситуации, но нехватка машин всё существует.

"Дефицит новых автомобилей сохраняется, хотя уже идёт на спад. Речь идёт как о разных сегментах, так и о производителях", - цитирует ТАСС Ассоциацию.

Также в РОАД сообщили, что с повестки дня не снимается проблема с нехваткой электронных компонентов, которые необходимы в том числе для производства комплекса ЭРА-ГЛОНАСС, а без него, как известно, в России не может быть продан ни один новый автомобиль.

Ранее "РГ" сообщала, что кризис из-за дефицита микрочипов у некоторых компаний может случиться в апреле.