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29.03.2021 13:31
Рубрика: Легковые авто

В России сохраняется дефицит новых автомобилей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

С конца третьего квартала 2020 года на российском авторынке наблюдается дефицит новых автомобилей, который сформировался из-за пандемийных ограничений, повлиявших на отрасль. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" говорят о восстановлении ситуации, но нехватка машин всё существует.

Фото: iStock
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"Дефицит новых автомобилей сохраняется, хотя уже идёт на спад. Речь идёт как о разных сегментах, так и о производителях", - цитирует ТАСС Ассоциацию.

Также в РОАД сообщили, что с повестки дня не снимается проблема с нехваткой электронных компонентов, которые необходимы в том числе для производства комплекса ЭРА-ГЛОНАСС, а без него, как известно, в России не может быть продан ни один новый автомобиль.

Ранее "РГ" сообщала, что кризис из-за дефицита микрочипов у некоторых компаний может случиться в апреле.