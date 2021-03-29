Венесуэла предложила нефть в качестве платы за вакцины от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро допускает возможность оплаты поставок вакцин от коронавируса посредством экспорта нефти в страны, производящие эти препараты. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Venezolana de Television.

Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, сказал президент. По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 156 тысяч, свыше полутора тысяч - не справились с последствиями заболевания, пишет ТАСС.

Ранее вице-президент Дельси Родригес сообщила, что на счетах страны в зарубежных банках находится около семи миллиардов долларов, часть которых руководство республики планирует направить на закупку вакцин. Так же Дельси Родригес отметила, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca от коронавируса из-за осложнений, которые ассоциируются с этим препаратом.