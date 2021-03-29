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Рубрика: В мире

Венесуэла предложила нефть в качестве платы за вакцины от коронавируса

Фото: AP Photo / Matias Delacroix Фото: AP Photo / Matias Delacroix
Фото: AP Photo / Matias Delacroix

Президент Венесуэлы Николас Мадуро допускает возможность оплаты поставок вакцин от коронавируса посредством экспорта нефти в страны, производящие эти препараты. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Venezolana de Television.

Фото: REUTERS
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Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, сказал президент. По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 156 тысяч, свыше полутора тысяч - не справились с последствиями заболевания, пишет ТАСС.

Ранее вице-президент Дельси Родригес сообщила, что на счетах страны в зарубежных банках находится около семи миллиардов долларов, часть которых руководство республики планирует направить на закупку вакцин. Так же Дельси Родригес отметила, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca от коронавируса из-за осложнений, которые ассоциируются с этим препаратом.

В мире Южная Америка Венесуэла Пандемия коронавируса COVID-19

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