Volkswagen представил дизайн Multivan нового поколения

Volkswagen опубликовал первое изображение нового семейства Transporter/Multivan. Модель седьмого поколения компания представит в ближайшие месяцы.

Судя по дизайну передней части, Volkswagen T7 получит головную оптику с широкой горизонтальной светодиодной полосой, как у Golf последней генерации. Это также намекает и на появление гибридной модификации.

Известно, что минивэн сохранит характерный силуэт. При этом по сравнению с T6, по экстерьеру T7 отличается более плавными линиями кузова и коротким капотом.

По предварительным данным, перспективная модель разрабатывается на платформе MQB. Соответственно Multivan позаимствует некоторые силовые агрегаты и элементы интерьера от Golf. К примеру, внутри появится цифровая комбинация приборов, мультимедийная система с крупным тачскрином, сенсорные панели вместо классических клавиш.

По технической части ожидается 2,0-литровый дизельный двигатель. Гибридная версия может состоять из электромотора и турбомотора объёмом 1,4 литра. Не исключено и появление полностью электрического варианта. Привод на выбор - либо передний, либо полный.

Напомним, недавно Volkswagen показал дизайнерские скетчи других будущих моделей - электрического кросс-купе и автономного тягача.