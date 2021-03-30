Более 40 человек погибли в давке при прощании с президентом Танзании

В Танзании на стадионе города Дар-эс-Саламе во время церемонии прощания с президентом страны Джоном Магуфули случилась давка. В результате происшествия погибли 45 человек, 37 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает местная газета "Ситизен" со ссылкой на слова командующего специальной полицейской зоны Дар-эс-Салама Ласаро Мамбосаса, многие люди пытались проникнуть на стадион в обход главного маршрута, что привело к возникновению давки.

Ранее сообщалось о пятерых погибших.

Президент Танзании Джон Магуфули был переизбран на пост главы государства в минувшем октябре. Скончался он 17 марта в больнице Дар-эс-Салама из-за проблем с сердцем. Также сообщалось, что у Магуфули был коронавирус.