Чемпионка мира Щербакова не опередила Кахиру в рейтинге ISU

Победительница недавнего чемпионата мира в Стокгольме набрала 3726 баллов, а у лидера - японки Рики Кахиры - 4196. Далее расположились две россиянки - серебряный призер ЧМ-2021 Елизавета Туктамышева (2352 балла) и ставшая в Швеции третьей Александра Трусова (3396 балла).

В десятке сильнейших еще две российские спортсменки - Алена Косторная и Алина Загитова, которая приостановила карьеру в прошлом году.

Обладатели золота ЧМ-2021 в турнире танцевальных пар россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют в рейтинге в своем виде. На их счету 4178 очков. Далее расположились американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью - 3858, представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье - 3827. В топ-10 на шестой позиции еще одни россияне - Александра Степанова и Иван Букин.

Китайский дуэт Пэн Чэн и Цзинь Ян возглавляют рейтинг спортивных пар, набрав 3662 баллов. Далее расположились сразу три российских дуэта: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 3585, чемпионы мира-2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов - 3568, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов - 3529.

В мужском одиночном катании лучший из россиян Александр Самарин расположился на пятой строчке - 3046 баллов, следом идет Дмитрий Алиев - 2957. Участники минувшего чемпионата мира Михаил Коляда и Евгений Семененко в этом рейтинге идут на 16-й и 55-й позициях.

На первой строчке американец Натан Чен - 4080 баллов, далее расположились два представителя Японии Юдзуру Ханю - 4002 и Сема Уно - 3515.