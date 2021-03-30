Дизайн обновленного Toyota Fortuner запатентовали в России

Toyota Motor оформила в России патенты на внешний вид рамного внедорожника Fortuner рестайлингового образца. Информация об этом содержится в открытой базе данных Роспатента.

Авторами экстерьера обновленного Fortuner записаны пять дизайнеров Toyota Motor из Японии и Тайваня. Начиная с 29 марта любое копирование экстерьера внедорожника в целом или отдельных его частей в России будет считаться нарушением исключительных авторских прав Toyota Motor.

Напомним, модернизированная версия Toyota Fortuner вышла на рынок РФ в мае 2020 года, снаружи относительно предшественника машина получила измененную переднюю бамперную группу, новые фары и фонари. Автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 2,7 л и мощностью 166 л.с. или с турбодизелем 2,8 л и отдачей 200 л.с. Внедорожник импортируется в Россию в готовом виде с таиландского завода Toyota Motor. Цена - от 2 646 000 рублей.

В конце февраля 2021 года Toyota Motor объявила в России отзыв 3,5 тысяч внедорожников Fortuner и пикап Hilux (это соплатформенные модели).