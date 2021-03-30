Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.03.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Электрокар Genesis получит солнечную крышу: фото седана eG80

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.m.blog.naver.com Фото: www.m.blog.naver.com
Фото: www.m.blog.naver.com

В Сети появились фотографии электрокара Genesis eG80. Экземпляр, обнаруженный на парковке, почти полностью лишён маскировочного "наряда".

Фото: www.bobaedream.co.kr
"Корму" универсала Genesis G70 впервые сняли без камуфляжа

Судя по снимкам, седан eG80 отличает солнечная панель на крыше (для увеличения запаса хода), решётка радиатора с заглушкой, оригинальные 19-дюймовые литые диски, фирменная двухсекционная светотехника.

Следующим электромобилем Genesis должен стать кроссовер GV70e. Как GV70e, так и eG80 являются компромиссными электрокарами. Они созданы на базе бензиновых версий моделей.

Напомним, премиум-бренд Genesis 31 марта представит концепт электромобиля на платформе E-GMP. Тестовый прототип пятидверного лифтбека в стиле SUV уже был замечен на дорогах Германии. К слову, на вышеупомянутой архитектуре построены Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Hyundai Motor стремится стать мировым лидером на рынке электрокаров. Компания планирует к 2025 году реализовать 1 млн электромобилей. Этим и объясняется активная разработка электрических моделей Hyundai, Kia и Genesis. В ближайшие годы модельный ряд последнего будет состоять из перспективных G70e, G80e, G90e, GV70e, GV80e и GV90e.

#Genesis