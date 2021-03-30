Электрокар Genesis получит солнечную крышу: фото седана eG80

В Сети появились фотографии электрокара Genesis eG80. Экземпляр, обнаруженный на парковке, почти полностью лишён маскировочного "наряда".

Судя по снимкам, седан eG80 отличает солнечная панель на крыше (для увеличения запаса хода), решётка радиатора с заглушкой, оригинальные 19-дюймовые литые диски, фирменная двухсекционная светотехника.

Следующим электромобилем Genesis должен стать кроссовер GV70e. Как GV70e, так и eG80 являются компромиссными электрокарами. Они созданы на базе бензиновых версий моделей.

Напомним, премиум-бренд Genesis 31 марта представит концепт электромобиля на платформе E-GMP. Тестовый прототип пятидверного лифтбека в стиле SUV уже был замечен на дорогах Германии. К слову, на вышеупомянутой архитектуре построены Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Hyundai Motor стремится стать мировым лидером на рынке электрокаров. Компания планирует к 2025 году реализовать 1 млн электромобилей. Этим и объясняется активная разработка электрических моделей Hyundai, Kia и Genesis. В ближайшие годы модельный ряд последнего будет состоять из перспективных G70e, G80e, G90e, GV70e, GV80e и GV90e.