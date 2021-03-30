Капитанскую повязку Роналду продадут на аукционе, чтобы спасти ребенка

Капитанская повязка Криштиану Роналду, которую он выбросил во время матча против Сербии, продадут на аукционе. Вырученные средства пойдут на лечение для полугодовалого сербского ребенка.

Как сообщили на центральном телевидении Сербии, один из работников стадиона подобрал брошенную португальцем повязку. В компенсированное время матча при счете 2:2 Роналду поразил ворота, однако арбитры не заметили, что мяч пересек линию. После споров капитан португальцев в сердцах швырнул повязку за пределами поля и сам ушел в раздевалку, не дожидаясь финального свистка.

Рабочий, подобравший ее, решил пожертвовать находку на благотворительность. Его имя не называется. Он направил ее в благотворительную организацию "Вместе за жизнь".

Основатель этой организации Йован Симич рассказал, что в течение трех дней капитанская повязка Роналду будет выставлена на аукцион, все средства от которого пойдут на лечение шестимесячного Гаврилы Джурджевича.

У него диагностирована спинальная мышечная атрофия и на лечение нужно собрать около 2,5 миллиона евро. На данный момент собраны лишь три процента от этой суммы. Ожидается, что за повязку Роналду удастся выручить до трех тысяч евро.