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30.03.2021 00:48
Рубрика: В мире

Минздраву Канады рекомендовали приостановить вакцинацию AstraZeneca

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал минздраву страны приостановить вакцинацию населения младше 55 лет препаратом, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Фото: AP Photo / Christophe Ena
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Решение продиктовано "необходимостью тщательно изучить данные по образованию тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся", говорится в сообщении на сайте канадского министерства здравоохранения. "Специалисты комитета сейчас изучают информацию о том, что в Европе несколько подобных случаев, в основном среди женщин, были выявлены у привившихся в возрастной группе до 55 лет. Изменения происходили спустя 4-16 дней после вакцинации", - приводит подробности ТАСС.

Напомним, вакцинация в Канаде началась в середине декабря прошлого года. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca.

Ранее главный санитарный врач Канады Тереза Тэм сообщила о первом выявленном случае заражения бразильским штаммом коронавируса. Также медики подтвердили уже свыше 540 случаев заражения британским штаммом, а также 33 случая южноафриканской разновидности коронавируса. Данные мутации обнаружены во всех десяти канадских провинциях.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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