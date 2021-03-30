Новый Volkswagen Multivan выехал на испытания

Накануне компания Volkswagen опубликовала изображение Transporter/Multivan седьмого поколения.

Теперь благодаря изданию Motor1 Multivan можно рассмотреть на реальных снимках. Замаскированные прототипы проходят испытания.

Уже известно, что хитроумная камуфляжная лента в верхней части передка скрывает горизонтальную светодиодную полосу, которая соединяет фары. Нижняя часть бампера пока остаётся в тайне. Деталь частично закрыта чёрной плёнкой.

Оба экземпляра имеют минимальную маскировку. Это говорит о скорой премьере модели. Не секрет, что Volkswagen T7 позаимствует стилистику у нового Caddy. При этом характерный силуэт минивэна сохранился.

Перспективное семейство Transporter/Multivan построено на платформе MQB. В T7 двухэкранная приборная панель будет унифицирована с Golf последнего поколения.

Что касается технической части, то грузовую версию оснастят дизелем объёмом 2,0 литра. Пассажирская версия может получить гибридную силовую установку с 1,4-литровым турбодвигателем и электромотором. Не исключается и полностью электрический вариант.

Фото: www.motor1.com