Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.03.2021 11:01
Рубрика: Коммерческий транспорт

Новый Volkswagen Multivan выехал на испытания

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Накануне компания Volkswagen опубликовала изображение Transporter/Multivan седьмого поколения.

Фото: Пресс-служба Mazda.
Пикап Mazda BT-50 получил внедорожную версию Thunder с огромной доплатой

Теперь благодаря изданию Motor1 Multivan можно рассмотреть на реальных снимках. Замаскированные прототипы проходят испытания.

Уже известно, что хитроумная камуфляжная лента в верхней части передка скрывает горизонтальную светодиодную полосу, которая соединяет фары. Нижняя часть бампера пока остаётся в тайне. Деталь частично закрыта чёрной плёнкой.

Оба экземпляра имеют минимальную маскировку. Это говорит о скорой премьере модели. Не секрет, что Volkswagen T7 позаимствует стилистику у нового Caddy. При этом характерный силуэт минивэна сохранился.

Перспективное семейство Transporter/Multivan построено на платформе MQB. В T7 двухэкранная приборная панель будет унифицирована с Golf последнего поколения.

Что касается технической части, то грузовую версию оснастят дизелем объёмом 2,0 литра. Пассажирская версия может получить гибридную силовую установку с 1,4-литровым турбодвигателем и электромотором. Не исключается и полностью электрический вариант.

Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com
#Volkswagen