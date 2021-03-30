Мосгорсуд рассмотрит законность ареста экс-губернатора Белозерцева

Мосгорсуд назначил дату заседания, на котором апелляционная инстанция рассмотрит законность ареста экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также проходящих вместе с ним по делу о взятке предпринимателя Бориса Шпигеля и его супругу. Соответствующую жалобу в Мосгорсуд ранее подали адвокаты перечисленных фигурантов резонансного дела. Все они были отправлены в СИЗО на срок до 20 мая.

"Рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на постановления Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля и его супруги Евгении назначены к рассмотрению в Московском городском суде на 6 апреля в 10:00, 11:00 и 12:00, соответственно", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Напомним, бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взяток на общую сумму в 31 млн рублей. По статье о даче взятки в особо крупном размере проходят глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена Евгения, а также директор ОАО "Фармация" Антон Колосков. Еще двое задержанных обвиняются в посредничестве при передаче взяток. Это сотрудники представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и Геннадий Марков.

По версии следствия, взятки коммерсанты от фармацевтики платили за предоставление их компаниям конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов по закупке лекарств для нужд Пензенской области.

Ранее сообщалось, что при обыске у губернатора Белозерцева было обнаружено более 500 млн рублей наличными.