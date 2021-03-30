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30.03.2021 09:19
Рубрика: Происшествия

Суд оправдал обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Петрозаводский городской суд во вторник оправдал экс-руководителя Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и исполняющую обязанности главы ведомства, а в прошлом его заместителя Людмилу Котович по делу о гибели детей на Сямозере. В действиях обвиняемых не нашли состава преступления.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Мурманской области
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Судья Марина Носова оглашала приговор 11 часов и окончательную точку поставила уже в первом часу ночи 30 марта. Суд установил, что организованные Роспотребнадзором проверки были исчерпывающими в рамках законодательства, которое действовало в 2016 году. И недочеты, выявленные в ходе проверки и зафиксированные в документе, требовали исправления, но они не были обязательными условиями для открытия детского лагеря.

Анатолий Коваленко и Людмила Котович уже были оправданы Петрозаводским городским судом в 2018 году по статье о халатности. Но в следующем году приговор отменили и дело отправили на новое расследование. На этом настаивала сторона обвинения. По версии следствия, фигуранты знали о нарушениях директора лагеря, но выдали разрешение на начало летней работы. Нужно отметить, что своей вины Коваленко и Котович не признали.

Напомним, ЧП в детском лагере "Парк-отель "Сямозеро" произошло в июне 2016 года. 47 детей вместе с инструкторами отправились в водное путешествие на острова. Но не учли погодных условий. Шторм опрокинул плавательные средства. Утонули 14 подростков. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. 57 человек признали потерпевшими, допросили более полутора тысяч человек. Начальник лагеря Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили 9,5 года колонии.

В Петрозаводском суде повторно рассматривается дело в отношении инструкторов Павла Ильина и Валерия Круподерщикова.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск Гибель детей на озере в Карелии

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