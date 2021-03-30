Тело погибшей женщины нашли на опрокинувшемся корабле в Ленобласти

Водолазы обнаружили на опрокинувшемся сегодня в Отрадном корабле тело погибшей женщины, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Женщина находилась в хвосте корабля, примерно в том же месте, где двумя часами ранее нашли тело погибшего мужчины.

Напомним, ЧП произошло на судоверфи в городе Отрадное Ленинградской области. Строящийся корабль накренился, в трюмы начала поступать вода. По предварительным данным, два человека не успели выбежать из трюмов.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кроме того, проверку начала Северо-Западная транспортная прокуратура.