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30.03.2021 05:59
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о потеплении в Петербурге и на Дальнем Востоке

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В двух регионах России до конца этой недели температура воздуха будет выше нормы на 4-8 градусов. Наслаждаться солнечной и теплой погодой смогут жители Санкт-Петербурга и Дальнего Востока.

Фото: РИА Новости
Вильфанд спрогнозировал теплый апрель в европейской части России

В Северной столице во вторник от 10 до 12 градусов со знаком плюс, в последующие дни - 7-9 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в Приморском крае и на юге Хабаровского диапазон дневной температуры от 6 до 10 градусов тепла.

В Москве, как ранее писала "Российская газета", 30 и 31 марта прохладно, осадки и сильный ветер. В четверг улучшение погодных условий - воздух прогреется до +14 градусов.

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