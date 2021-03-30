Новости

Голикова: Темпы снижения рождаемости замедлились 13:35
Австрия намерена закупить миллион доз "Спутник V" уже в апреле 13:27
Xiaomi будет выпускать электромобили 13:23
Москвичей предупредили об ухудшении погоды 13:21
В Чехии забьют более 182 тысяч кур и уток 13:16
Замминистра сельского хозяйства Кубани осудили за взятки 13:16
В Испании в борьбе с коронавирусом запретили детскую игру 13:13
Благодаря нацпроекту в 2020 году 63 тысячи детей устроены в ясли 13:13
Число абортов в России за пять лет сократилось почти на 40% 13:00
Назван средний возраст россиянок, родивших первого ребенка 12:59
"Спутник V" зарегистрирован в Республике Мали 12:56
В Иркутске из-за угрозы подтопления ввели режим повышенной готовности 12:55
В Москве снова похолодает 12:54
Страны Азии ищут поставщиков вакцин после ограничения Индией их экспорта 12:54
Фото: Сергей Жигунов женился в третий раз 12:47
Путин поздравил Синицину и Кацалапова с победой на ЧМ по фигурному катанию 12:37
Большунов не вышел на старт в гонке на 15 км на чемпионате России 12:32
В Приморье произошло обрушение на руднике, под завалом может быть рабочий 12:30
Лукашенко выступает за сильную президентскую власть 12:18
Новый транспортник Ил-112 впервые за два года поднялся в небо 12:16
Австрия ужесточила правила въезда для приезжих 12:14
Крыховяк сдал положительный тест на коронавирус в сборной Польши 12:09
Рособрнадзор: Требования госаккредитации не должны дублировать друг друга 12:05
Карьере обвиненного в каннибализме Арми Хаммера настал конец 11:57
Мошенники присваивали деньги за помощь в оформлении кредита 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 13:16
Рубрика: Происшествия

Замминистра сельского хозяйства Кубани осудили за взятки

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор экс-начальнику управления министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

На экс-мэра Петропавловска-Камчатского завели новое дело о взятках

Как выяснилось, три года назад фигурант с другим обвиняемым (его уголовное дело вынесено в отдельное производство) получил от председателя сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива 500 тысяч рублей как часть общей взятки в три миллиона. За это они обеспечили организации грант в 30 миллионов рублей. К слову, обвиняемый занимал пост зампредседателя конкурсной комиссии.

Контрольно-счетная палата Краснодарского края обнаружила недостоверные сведения в документах и обязала председателя вернуть сумму гранта. В свою очередь он отказался отдавать сообщникам оставшуюся часть взятки в 2,5 миллиона рублей.

В том же 2017 году за грант уже в 49 миллионов рублей фигуранту передали три миллиона рублей как часть общей взятки в семь миллионов, оставшуюся сумму которой не была передана по независящим от подсудимого обстоятельствам.

Два года назад обвиняемый предложил председателю кооператива, который хотел выиграть грант на 40 миллионов рублей, помочь ему за четыре миллиона. Тот согласился, но обратился к правоохранителям. Чиновника задержали на взятке.

На Урале пойманного на взятке депутата посадили под домашний арест

Расследование уголовного дела проводил региональный СК. Как уточнили в пресс-службе ведомства, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Кубани.

Зампредседателя признал свою вину, согласился с обвинением и раскаялся.

Суд приговорил фигуранта к 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также на семь лет лишил права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией

Главное сегодня

В Крыму поблагодарили Канаду и Австралию за новые санкции
Новый транспортник Ил-112 впервые за два года поднялся в небо
Задержан и. о. замглавы правительства Ставропольского края
Вакцина AstraZeneca переименована в Vaxzevria
Число абортов в России за пять лет сократилось почти на 40%
Как узаконить ремонт в квартире, купленной "в бетоне"
Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих заменить электросчетчик