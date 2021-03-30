Замминистра сельского хозяйства Кубани осудили за взятки

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор экс-начальнику управления министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как выяснилось, три года назад фигурант с другим обвиняемым (его уголовное дело вынесено в отдельное производство) получил от председателя сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива 500 тысяч рублей как часть общей взятки в три миллиона. За это они обеспечили организации грант в 30 миллионов рублей. К слову, обвиняемый занимал пост зампредседателя конкурсной комиссии.

Контрольно-счетная палата Краснодарского края обнаружила недостоверные сведения в документах и обязала председателя вернуть сумму гранта. В свою очередь он отказался отдавать сообщникам оставшуюся часть взятки в 2,5 миллиона рублей.

В том же 2017 году за грант уже в 49 миллионов рублей фигуранту передали три миллиона рублей как часть общей взятки в семь миллионов, оставшуюся сумму которой не была передана по независящим от подсудимого обстоятельствам.

Два года назад обвиняемый предложил председателю кооператива, который хотел выиграть грант на 40 миллионов рублей, помочь ему за четыре миллиона. Тот согласился, но обратился к правоохранителям. Чиновника задержали на взятке.

Расследование уголовного дела проводил региональный СК. Как уточнили в пресс-службе ведомства, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Кубани.

Зампредседателя признал свою вину, согласился с обвинением и раскаялся.

Суд приговорил фигуранта к 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также на семь лет лишил права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.