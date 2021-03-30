Сборная Хорватии разгромила дома Мальту

Хорватская сборная одержала вторую победу подряд в нынешнем отборочном цикле чемпионата мира-2022. "Шашечные" разгромили на своем поле Мальту со счетом 3:0.

До перерыва хозяева так и не смогли открыть счет, отложив все вопросы по исходу встречи на вторую половину. Что интересно - все три мяча забили игроки, вышедшие на замену. Первым отличился Иван Перишич, после чего забили также Лука Модрич с пенальти и Йосип Брекало.

В двух других матчах этой группы Россия уступила в Трнаве Словакии (1:2), а Кипр сенсационно обыграл дома Словению (1:0). После трех туров лидирует в квартете "Н" Хорватия, в активе которой шесть очков. Столько же набрали россияне, но по дополнительным показателям наши уступают представителям Балкан. Далее идут Словакия (пять очков), Кипр (четыре), Словения (три) и Мальта (одно очко).

В остальных встречах дня были зафиксированы следующие результаты: Гибралтар - Нидерланды - 0:7, Турция - Латвия - 3:3, Черногория - Норвегия - 0:1, Азербайджан - Сербия - 1:2, Люксембург - Португалия - 1:3, Уэльс - Чехия - 1:0, Бельгия - Беларусь - 8:0.