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Энергетики придумали способ остановить глобальное потепление

30.03.2021 / 11:03
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Оптимистический прогноз выдало Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Чтобы остановить глобальное потепление, не позволив подняться температуре на Земле к 2050 году более чем на 1,5 градуса Цельсия, нужно увеличить мощности возобновляемых источников всего в 10 раз. Под последними понимаются солнце, ветер, геотермальная, гидроэнергетика, биотопливо. В совокупности все они к 2050 году должны закрыть 90 процентов потребностей человечества в электроэнергии против 25 процентов в 2018 году. Оставшаяся десятая часть необходимого электричества будет поступать от природного газа (около 6%) и атомных электростанций (около 4%).

Фото: Екатерина Дементьева/РГ
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Что означает "всего лишь" в денежном выражении? По оценкам экспертов, затраты на "энергетический переход" нужно увеличить примерно на 30 процентов. А конкретно за ближайшие три десятилетия Земля должна заплатить 131 триллион долларов или 4,4 триллиона ежегодно. Но вот на кого ляжет это бремя конкретно? Точно можно прогнозировать, бурные споры по поводу этих расчетов и предложений IRENA.

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Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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