УАЗ "Патриот" расширил географию продаж. Первая партия раскуплена сразу

УАЗ похвастался тем, что завершил сертификационные испытания "Патриота", необходимые для выхода на рынок Чили. Правда, испытывали внедорожник долго - с ноября 2019 года. Но зато теперь у чилийцев есть возможность приобрести российскую модель.

Конструктивно УАЗ "Патриот" не отличается от российского и оснащается в спецификации для рынка Чили 150-сильным бензиновым двигателем объёмом 2.7 литра и 6-диапазонной автоматической коробкой передач.

Модель предложена в двух комплектациях: "Комфорт Автомат" и "Люкс Автомат". Первая предусматривает наличие двух фронтальных подушек безопасности, кондиционера, полного пакета электростеклоподъёмников, кондиционера, рулевой колонки, регулируемой по высоте и вылету, передних сидений с подогревом.

В "Люксе" УАЗ "Патриот" также оснащён мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, подогревом лобового стекла, рулевого колеса и задних сидений, круиз- и климат-контролем, системой безопасной парковки, системами контроля тяги, помощи торможения в повороте, при начале движения на подъёме и экстренном торможении.

По оценке чилийской стороны, ёмкость рынка страны превышает двести экземпляров в год. Первая партия (количество машин в ней не уточняется) уже раскуплена.

Также в Чили УАЗ продаёт семейство СГР, "Хантер" и "Профи", в будущем планируется вывод нового "Профи Полуторка" с двускатной ошиновкой.