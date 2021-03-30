В Минэнерго назвали три фактора, влияющие на цену бензина

Заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин назвал три фактора, которые влияют на цены на бензин. По словам чиновника, на тарифы влияет не только экономическая ситуация в стране, но и поведение продавцов.

В качестве первого фактора Сорокин назвал то, что бензин в России продается за рубли. При этом обычно рост цен на нефть приводит к укреплению рубля.

"Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно - как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку", - пояснил замглавы Минэнерго в интервью KP.RU.

Второй фактор - инфляция. Сорокин напомнил, что с начала года цены на АЗС изменились в районе 2%.

"Представьте себе, что было бы, если бы бензин полностью повторял динамику цены на нефть: сначала дешевел на 30%, потом дорожал на 50%. И население, и бизнес воспринимали бы это негативно", - отметил чиновник, добавив, что сглаживать рост цен помогает так называемый демпферный механизм, который в последние два года позволяет удерживать цену бензина в рамках инфляции и дает рынку предсказуемость.

В качестве третьего фактора замглавы Минэнерго отметил позицию бизнеса, который неохотно идет на снижение цен. "Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", - отметил Сорокин.

Ранее в Минэнерго рассказали о мерах, которые помогут стабилизировать цены на АЗС в пределах инфляции и сдерживать рост стоимости топлива в опте. В частности, был обеспечен рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов, а плавное увеличение запасов топлива к маю этого года до 1,6 миллиона тонн исключит возможность дефицита бензина на внутреннем рынке.

Кроме того, с марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%).

Кроме того, Минэнерго совместно с Минфином работают над корректировкой демпферного механизма в сторону увеличения выплат по нему, что в итоге должно сдержать повышение цен. Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее.