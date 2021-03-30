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30.03.2021 00:24
Рубрика: Экономика

В Минэнерго объяснили рост цен на бензин на фоне удешевления нефти

Ощутимая цена бензина в России по сравнению с другими странами объясняется и тем, что цены на топливо у нас не назначаются государством, пояснил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокинон. По его словам, жесткое регулирование отраслей, ориентированных на экспорт, обычно приводит к возникновению сложностей.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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"В Иране и Венесуэле цену на бензин устанавливает государство, и она не оправданна экономически, так как намного ниже. Из-за этого у них нефтепереработка в тяжелом состоянии, регулярно возникает дефицит бензина и другие проблемы, - пояснил замминистра энергетики в интервью "Комсомольской правде". - Раньше регулирование цен на бензин наблюдалось и в Саудовской Аравии, но сейчас страна отказалась от такого сценария и стала наращивать стоимость".

Эксперт подчеркнул, что если государство решит снизить цена на топливо в стране, не компенсируя бизнесу разницу в цене, то частые компании будут вынуждены прекратить деятельность, а государству придется тянуть на себе убыточные предприятия.

Ранее в Минэнерго назвали меры, которые помогут стабилизировать цены на автозаправках в пределах инфляции и сдерживать рост стоимости топлива в опте. В частности, был обеспечен рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов, а плавное увеличение запасов топлива к маю этого года до 1,6 миллиона тонн, исключит возможность дефицита бензина на внутреннем рынке. Кроме того, с марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%). Но самая главная новость, что минэнерго совместно с минфином работают над корректировкой демпферного механизма в сторону увеличения выплат по нему, что в итоге должно сдержать повышение цен.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэнерго

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