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30.03.2021 01:22
Рубрика: В мире

В руководстве Суэцкого канала назвали инцидент с Ever Given случайностью

Фото: Suez Canal Authority via AP Фото: Suez Canal Authority via AP
Фото: Suez Canal Authority via AP

Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given является случайностью. Об этом заявил глава администрации Усама Рабиа, добавив, что данный морской инцидент может быть продиктован не одной, а рядом причин.

Фото: Suez Canal/AFP
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"Таких происшествий ранее не возникало, а ведь через канал регулярно проходят тысячи судов", - приводит РИА Новости заявление Рабиа. Чтобы пропустить все застрявшие в этом районе суда понадобится чуть больше трех дней.

Все это время канал будет работать круглосуточно, отметил Рабиа. Навигация в Суэцком канале возобновилась накануне вечером. До утра вторника, 30 марта, в обоих направлениях планируют пропустить 113 судов.

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн сел на мель в Суэцком канале ровно неделю назад, во вторник, 23 марта, при этом судно развернуло так, что оно уперлось носом и кормой в противоположные берега. Первые попытки исправить ситуацию успехом не увенчались. Лишь накануне судно удалось снять с мели.

В мире Африка Египет Экономика Транспорт Водный транспорт Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

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