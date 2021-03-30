В руководстве Суэцкого канала назвали инцидент с Ever Given случайностью

Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given является случайностью. Об этом заявил глава администрации Усама Рабиа, добавив, что данный морской инцидент может быть продиктован не одной, а рядом причин.

"Таких происшествий ранее не возникало, а ведь через канал регулярно проходят тысячи судов", - приводит РИА Новости заявление Рабиа. Чтобы пропустить все застрявшие в этом районе суда понадобится чуть больше трех дней.

Все это время канал будет работать круглосуточно, отметил Рабиа. Навигация в Суэцком канале возобновилась накануне вечером. До утра вторника, 30 марта, в обоих направлениях планируют пропустить 113 судов.

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн сел на мель в Суэцком канале ровно неделю назад, во вторник, 23 марта, при этом судно развернуло так, что оно уперлось носом и кормой в противоположные берега. Первые попытки исправить ситуацию успехом не увенчались. Лишь накануне судно удалось снять с мели.