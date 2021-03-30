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30.03.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen назвал новый кроссовер Taigo: первые тизеры и информация

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В мае 2020 года Volkswagen представил кроссовер Nivus, разработанный в Латинской Америке и ориентированный на местный рынок. Не раз говорилось о том, что Nivus доберётся до Европы. Теперь стало известно, под каким именем и с какими изменениями в дизайне.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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"Тот, кто хотел купить себе кроссовер со спортивным силуэтом и высокой посадкой, дождался, - пишет Volkswagen в официальном сообщении. - Новый Taigo будет выпущен на рынок с экономичными двигателями TSI, светодиодными фарами в стандартной комплектации, полностью цифровым кокпитом и множеством вспомогательных систем".

Volkswagen Taigo базируется на модели Nivus, который создан на платформе MQB-A0 (T-Cross, Polo). Длина южноамериканского "паркетника" составляет 4266 мм, размер колёсной базы - 2566 мм.

По тизерам можно сказать, что европейский вариант отличается бамперами (правда, отличия могут быть продиктованы и тем, что на тизерах Taigo оснащён пакетом R line), архитектурой фар и фонарей, решёткой радиатора.

Производство Volkswagen Taigo будет организовано в Памплоне, Испания. Дебют новинки запланирован на лето, выход на рынок - на конец 2021 года.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen