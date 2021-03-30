Вышел новый трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость"

В Сети появился новый трейлер сериала Netflix "Тень и кость", основанного на романах американской писательницы Ли Бардуго.

Вселенная, созданная Бардуго, называется Grishaverse и вдохновлена, по признанию автора, историей Российской империи. Писательница определяет жанр своего цикла как "царьпанк".

Действие разворачивается в вымышленной стране под названием Равка, разделённой населённым страшными монстрами каньоном. Главная героиня - Алина Старкова, сирота и простолюдинка, обладающая уникальными магическими способностями, которые могут спасти её родину. Её куратором становится загадочный и могущественный маг Дарклинг (Бен Барнс).

Одновременно с "Тенью и костью" - первым романом основной трилогии Grishaverse - в основу первого сезона лёг спин-офф-бестселлер Бардуго "Шестёрка воронов".

Премьера состоится 23 апреля на Netflix.

Предыдущий трейлер можно посмотреть здесь.