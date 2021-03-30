Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.03.2021 13:23
Рубрика: Легковые авто

Xiaomi будет выпускать электромобили

Текст: Иван Черноусов
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Компания Xiaomi официально объявила о том, что планирует заняться выпуском электромобилей. Об этом сообщается в заявлении компании, размещенном на фондовой бирже Гонконга.

Сначала китайская корпорация проинвестирует в предприятие 1,5 млрд долларов, это следует из документа, опубликованного компанией. В течение 10 лет общий объем инвестиций достигнет 10 млрд долларов. При этом возглавит предприятие нынешний генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь.

Вчера компания Xiaomi анонсировала два новых флагманских смартфона: Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra. Сегодня ожидается анонс складного смартфона.

Kia открыла прием заказов на электрокар EV6: технические характеристики