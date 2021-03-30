Xiaomi будет выпускать электромобили

Компания Xiaomi официально объявила о том, что планирует заняться выпуском электромобилей. Об этом сообщается в заявлении компании, размещенном на фондовой бирже Гонконга.

Сначала китайская корпорация проинвестирует в предприятие 1,5 млрд долларов, это следует из документа, опубликованного компанией. В течение 10 лет общий объем инвестиций достигнет 10 млрд долларов. При этом возглавит предприятие нынешний генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь.

Вчера компания Xiaomi анонсировала два новых флагманских смартфона: Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra. Сегодня ожидается анонс складного смартфона.