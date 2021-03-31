Около 30 американских организаций призвали Байдена к диалогу с Россией

Почти три десятка политических объединений США призвали президента Джо Байдена к конструктивным переговорам с Россией. Активисты потребовали прекратить "безрассудную риторику" и напомнили об обещании поставить дипломатию во главу внешней политики, сообщает газета The Hill со ссылкой на заявление организаций.

"Как национальные организации, которые выступают за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавними негативными обменами между лидерами двух стран, в арсеналах которых находится более 90 процентов ядерных боеголовок в мире", - говорится в документе.

По словам руководителя организации "Прогрессивные демократы Америки" Алана Мински, рядовые члены прогрессивной базы Демократической партии не заинтересованы в воинственной внешней политике в отношении России.

Издание не приводит полный список организаций, подписавшихся под заявлением. Однако сообщается, что среди них присутствуют Justice Democrats, Blue America, Demand Progress, Our Revolution и Progressive Democrats of America. В основном они придерживаются левых взглядов

Напомним, президент Байден 16 марта в интервью телекомпании ABC позволил себе резкие заявления в отношении российского руководства. Кроме того, он угрожал, что Россия "заплатит цену" за якобы вмешательство в американские выборы. После этого посол РФ в США Анатолий Антонов выехал на консультации в Москву. В столице он находится с 21 марта.