BMW отзывает в России кроссоверы X6 для замены спойлера

Кроссоверы BMW попали под отзыв в России. 417 автомобилей X6 и X6 M, которые были проданы в период с декабря 2019 года по март 2020 года, отправят на сервис из-за некачественного склеивания верхнего заднего спойлера.

Владельцев всех дефектных автомобилей пригласят в официальные дилерские центры. Сотрудники проверят состояние спойлера и при необходимости заменят его на новый.

На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров проблемных автомобилей, с которым можно свериться.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что BMW прекратит выпуск пяти моделей в России. Речь идет о кроссоверах BMW X1, X3 и X4, а также о седанах 5-Series и 7-Series.