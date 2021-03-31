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31.03.2021 22:48
Рубрика: Легковые авто

BMW отзывает в России кроссоверы X6 для замены спойлера

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Кроссоверы BMW попали под отзыв в России. 417 автомобилей X6 и X6 M, которые были проданы в период с декабря 2019 года по март 2020 года, отправят на сервис из-за некачественного склеивания верхнего заднего спойлера.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Владельцев всех дефектных автомобилей пригласят в официальные дилерские центры. Сотрудники проверят состояние спойлера и при необходимости заменят его на новый.

На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров проблемных автомобилей, с которым можно свериться.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что BMW прекратит выпуск пяти моделей в России. Речь идет о кроссоверах BMW X1, X3 и X4, а также о седанах 5-Series и 7-Series.

#BMW