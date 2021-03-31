Boeing заключила контракт на поставку 23 самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing заключила контракт на поставку 23 самолетов модели Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines, заявление опубликовано на сайте концерна.

Согласно документу, договоренность была достигнута еще в декабре 2020 года, но окончательно условия контракта согласовали только сейчас. Общее число авиалайнеров, которые Alaska Airlines заказала у Boeing, выросло к настоящему моменту до 120, пишет ТАСС.

Напомним, полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году после двух катастроф c участием данных самолетов. В результате крушения 737 MAX в Индонезии и Эфиопии с интервалом в пять месяцев в 2018 и 2019 годах погибло 346 человек, что вызвало серию расследований, ослабило лидерство США в мировой авиации, стоило Boeing около 20 миллиардов долларов и серьезных имиджевых потерь.

В США запрет на полеты этих лайнеров сняли осенью 2020 года. Европейское небо для Boeing 737 MAX открыли в начале этого года. Исполнительный директор EASA Патрик Кай тогда заявил, что агентство продолжит внимательно следить за работой лайнеров после их возвращения в эксплуатацию в Европе.