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31.03.2021 04:37
Рубрика: В мире

Boeing заключила контракт на поставку 23 самолетов 737 MAX

Фото: AP Photo / Ted S. Warren Фото: AP Photo / Ted S. Warren
Фото: AP Photo / Ted S. Warren

Американская корпорация Boeing заключила контракт на поставку 23 самолетов модели Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines, заявление опубликовано на сайте концерна.

Фото: REUTERS
Boeing 737 MAX с неисправностью экстренно сел в аэропорту Нью-Джерси

Согласно документу, договоренность была достигнута еще в декабре 2020 года, но окончательно условия контракта согласовали только сейчас. Общее число авиалайнеров, которые Alaska Airlines заказала у Boeing, выросло к настоящему моменту до 120, пишет ТАСС.

Напомним, полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году после двух катастроф c участием данных самолетов. В результате крушения 737 MAX в Индонезии и Эфиопии с интервалом в пять месяцев в 2018 и 2019 годах погибло 346 человек, что вызвало серию расследований, ослабило лидерство США в мировой авиации, стоило Boeing около 20 миллиардов долларов и серьезных имиджевых потерь.

В США запрет на полеты этих лайнеров сняли осенью 2020 года. Европейское небо для Boeing 737 MAX открыли в начале этого года. Исполнительный директор EASA Патрик Кай тогда заявил, что агентство продолжит внимательно следить за работой лайнеров после их возвращения в эксплуатацию в Европе.

В мире США Компании Авиация Boeing

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