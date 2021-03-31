Черчесов назвал причины поражения от Словакии

В чем причина поражения? Может, была недооценка соперника?

Станислав Черчесов: Я бы так не сказал. Мы готовились к матчу, знали, чем хороши словаки, что они сильны на стандартах.

К сожалению, пропустили гол с углового и сопернику стало легче. Они могли отойти назад и действовать на контратаках. После перерыва мы поменяли систему, забили великолепный мяч, оказывали давление, но еще раз ошиблись в обороне и поплатились за это. Как я уже вчера сказал - на нашем уровне простых встреч не бывает, многое решают нюансы. Словаки оказались удачливее в некоторых вещах.

Словакия чем-то удивила по сравнению с матчами против Кипра и Мальты?

Станислав Черчесов: Ничего нового в тактическом плане мы не увидели. Они были заряжены на игру, матч получился хорошего европейского уровня. Единственное - отсутствие зрителей сказывается. Честно говоря, игра не до конца была похожа на футбол, если так можно выразиться.

Каковы ваши ощущения сейчас?

Станислав Черчесов: Естественно, после поражения есть чувство неудовлетворенности. Тем более, что некоторые вещи, которые мы обговаривали заранее, не были до конца реализованы. Обидно, что команда билась, но очков не набрала.

Как расцените обстановку в группе?

Станислав Черчесов: Когда группа была только сформирована, я сказал, что она очень ровная. Мы видим: каждый может набрать очки. В современном футболе любая команда может отобрать очки, как бы банально это не звучало. Многое зависит от нюансов.

Насколько важную роль сыграл сегодня Милан Шкриньяр?

Станислав Черчесов: Он неслучайно играет за "Интер", забил хороший мяч. Естественно, у него были и ошибки. Но Шкриньяр провел качественный матч и помог своей команде.

В чем заключались основные проблемы российской сборной?

Станислав Черчесов: Мы немного медленно развивали атаки, особенно в первом тайме. Словаки успевали откатиться назад, вставали в позиции, поэтому нам было сложно пройти. Это единственный момент, который мне не понравился. Результат может быть разным, однако мы хотели показать более динамичный футбол. Во втором тайме так и было. До перерыва же на это не удалось.

Как оцените взаимодействие пар Головин-Миранчук и Соболев-Дзюба? В таких сочетаниях они нечасто выходят.

Станислав Черчесов: Оценить не так просто, потому что у нас особо времени нет, чтобы наигрывать те или иные связки. Соболев и Миранчук вышли на замену, хотели показать свой максимум. Они старались, бились, но если бы мы чаще тренировались вместе, наиграли бы определенные нюансы. Если не ошибаюсь, в таком сочетании сборная играла впервые.