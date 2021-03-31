Great Wall выпустит под маркой Tank пять внедорожников и кроссоверов

Стало известно, сколько моделей под новым брендом Tank планирует выпустить концерн Great Wall Motor. В ближайшие пару лет под этой маркой выйдут пять моделей кроссоверов и внедорожников. В продуктовой иерархии автомобили Tank займут ценовую нишу между двумя другими брендами Great Wall - Haval и WEY.

Предположительно у внедорожников Tank будет нарочито мужской и брутальный дизайн. Однако по агрегатам автомобили унифицируют с Haval и WEY. Предложат бензиновые и гибридные силовые установки.

Логотип Tank - это четырехугольник с вписанными в него объемной буквой T и названием марки.

Первая модель Tank вышла в конце 2020 года - это среднеразмерный рамный внедорожник Tank 300 с кузовом в угловатом стиле, отсылающим отдельными элементами к классическому китайскому внедорожнику Beijing Jeep (аналогу УАЗа) и к японской Toyota LC J40. По шасси и агрегатам Tank 300 полностью унифицирован с хорошо известным россиянам Haval H9.

Следующей моделью Tank станет городской кроссовер.