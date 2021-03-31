Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.03.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

"Идеальный внедорожник": испанцы высказались о Lada Niva Travel

Текст: Константин Руссов

Испанская редакция журнала Motor1 сделала онлайн-обзор на Lada Niva Travel - "идеальное решение для передвижения при любой погоде за 8200 евро".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Составлен список самых дешевых автомобилей мира. В нем есть Lada

Обозреватели отметили эстетику рестайлингового варианта внедорожника, высокий клиренс и "честный" полный привод с блокировкой дифференциала.

Фронтальную часть, как ни странно, сравнили с "фейсом" Toyota RAV4, но не это главное, пишут испанцы, так как Niva Travel является прежде всего внедорожником. "Вы уже знаете, что автомобили Lada имеют репутацию надёжных и неприхотливых в обслуживании, поэтому, без всяких сомнений, и Lada Niva Travel готова ко всему. Слабым местом модели является двигатель, мощность которого составляет всего 80 л.с., но при этом мотор 1.7 литра не имеет турбонаддува, что значительно облегчит жизнь Niva Travel на бездорожье.

Ценовой диапазон Lada Niva Travel - от 8200 до 9800 евро. Скажите, разве бы вы за такие деньги не купили автомобиль, чтобы резвиться на бездорожье по выходным? Мы бы без всяких раздумий купили".

Испанцам приходится довольствоваться только онлайн-обзором, так как Lada не поставляет автомобили в Европу из-за несоответствия экологическим нормам.

В настоящее время цены на Lada Niva Travel начинаются от 762 900 рублей, в максимальной версии исполнения с пакетом Off-Road внедорожник стоит 920 900 рублей.

#Lada