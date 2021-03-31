"Идеальный внедорожник": испанцы высказались о Lada Niva Travel

Испанская редакция журнала Motor1 сделала онлайн-обзор на Lada Niva Travel - "идеальное решение для передвижения при любой погоде за 8200 евро".

Обозреватели отметили эстетику рестайлингового варианта внедорожника, высокий клиренс и "честный" полный привод с блокировкой дифференциала.

Фронтальную часть, как ни странно, сравнили с "фейсом" Toyota RAV4, но не это главное, пишут испанцы, так как Niva Travel является прежде всего внедорожником. "Вы уже знаете, что автомобили Lada имеют репутацию надёжных и неприхотливых в обслуживании, поэтому, без всяких сомнений, и Lada Niva Travel готова ко всему. Слабым местом модели является двигатель, мощность которого составляет всего 80 л.с., но при этом мотор 1.7 литра не имеет турбонаддува, что значительно облегчит жизнь Niva Travel на бездорожье.

Ценовой диапазон Lada Niva Travel - от 8200 до 9800 евро. Скажите, разве бы вы за такие деньги не купили автомобиль, чтобы резвиться на бездорожье по выходным? Мы бы без всяких раздумий купили".

Испанцам приходится довольствоваться только онлайн-обзором, так как Lada не поставляет автомобили в Европу из-за несоответствия экологическим нормам.

В настоящее время цены на Lada Niva Travel начинаются от 762 900 рублей, в максимальной версии исполнения с пакетом Off-Road внедорожник стоит 920 900 рублей.