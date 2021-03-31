Указ главы Республики Крым от 31 марта 2021 года № 74-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа, а также на проведение представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования публичных слушаний по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на проведение сходов, собраний или конференций граждан с целью внесения проекта инициативного бюджетирования в местную администрацию в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".";

в подпункте 6.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на выезды членов сборных команд Республики Крым в возрасте до 14 лет в составе организованных групп до восьми человек, на выезд группы учащихся АНО "Академия футбола Крыма" для участия в Открытом турнире по футболу "KAZANCUP" среди команд спортсменов 2010 года рождения, который пройдет в г. Казань в период с 27 марта по 31 марта 2021 года, на выезд женской команды АНО "Академия футбола Крыма" для участия в турнире в г. Казань в период с 28 апреля по 30 апреля 2021 года в рамках Плана физкультурных и спортивных мероприятий АНО "Академия футбола Крыма" и в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта "футбол", на выезды хоккейных команд "Южные пингвины" (г. Симферополь) для участия в финальных соревнованиях Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова, которые будут проводиться в г. Смоленск в период с 1 апреля по 8 апреля 2021 года, а также хоккейной команды "Легион 2008" (г. Симферополь) для участия в финальных соревнованиях Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова, которые пройдут в период с 18 апреля по 25 апреля 2021 года в деревне Большой Суходол Городецкого района Нижегородской области, на выезды спортсменов возрастом 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.";

в пункте 8:

слова "до 1 апреля 2021 года" заменить словами "до 1 мая 2021 года";

в пункте 10:

слова "по 1 апреля 2021 года" заменить словами "по 1 мая 2021 года";

в пункте 11:

слова "по 1 апреля 2021 года" заменить словами "по 1 мая 2021 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







