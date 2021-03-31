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"Роскосмос" сообщил о планах поиска на Луне воды

Российский космический аппарат "Луна-25" отправится на спутник Земли для поиска воды. Старт исследовательского аппарата запланирован на октябрь 2021 года. Об этом сообщает госкорпорация "Роскосмос". Запуск миссии намечен на 1 октября.

Фото: Архив Ивана Вагнера
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"Впервые в истории космонавтики посадочный аппарат будет направлен в полярный район Луны. Именно в этом регионе ученые обнаружили воду дистанционными методами. Солнце практически не освещает эту зону, поэтому там возможно найти лед", - говорится в официальном сообщении.

Российская станция возьмет образцы грунта и проведет исследования в приполярных областях Луны. Ученые считают, что полученные данные позволят получит новую информацию о том, как образовался спутник Земли.

Запуск "Луна-25" будет произведен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Перелет по штатной программе составит от 4,5 до 5,5 суток в зависимости от конкретной даты пуска. На лунной полярной орбите аппарат будет летать от трех до семи суток для вычисления наилучшей позиции для посадки.

На данный момент выбраны две потенциальные точки посадки: основная - к северу от кратера Богуславский и резервная - к юго-западу от кратера Манцини. Каждое место посадки имеет вид эллипса 30×15 километров с уклонами не более 15 градусов и камнями размером не более 150 миллиметров.

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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