Проблема, поднятая журналистами "СОЮЗа", стала темой для обсуждения на заседании союзного парламента

В материале речь шла о ситуации, в которую попала наша читательница белоруска Елена. Уже несколько лет она живет в Москве и работает на российско-белорусском предприятии. И вот решила получить вид на жительство в России. Свое желание Елена объяснила просто: хотела максимально легализовать свой статус - более свободно передвигаться по территории РФ, получать медпомощь по ОМС, а в будущем рассматривала возможность приобретения здесь собственности. К тому же в условиях пандемии наличие вида на жительство давало еще и возможность без дополнительных оснований выезжать на родину, видеть родных и близких, что для Елены было актуальным.

"Думала, проще простого будет, ведь мы живем в Союзном государстве. Но, увы…" - написала она в письме, пришедшем в нашу редакционную почту. В нем Елена подробно описала все сложности, с которыми ей пришлось столкнуться. И спросила нас, журналистов союзного СМИ: в чем, скажите, выражается равенство в правах россиян и белорусов, если приходится проходить через такие испытания? Где конкретные преференции в упрощенной системе получения ВНЖ для белоруса?

"Признаться, пройдя через все эти процедуры (а моя эпопея еще не закончена), я не раз испытала чувство обиды и унижения. Разве это правильно?" - с горечью резюмировала наша читательница.

Так как вопрос получения белорусами ВНЖ в России - не из разряда частных житейских, а касается проблем системных, то мы официально адресовали его законодателям - депутатам союзного парламента. К чести парламентариев, в оперативном режиме они вынесли проблему на эксперт­ное обсуждение.

К серьезному разговору на заседании Комиссии по законодательству и Регламенту были приглашены помимо депутатов представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств внутренних дел Беларуси и России, а также эксперты в области законодательства и права. Один из депутатов напомнил присутствующим, что вопрос получения вида на жительство белорусам в России и, соответственно, россиянам в Беларуси регулируется Соглашением между Россией и Беларусью об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства. Данное Соглашение было заключено в Санкт-Петербурге еще 24 января 2006 года.

- Оно устанавливает, что заявление о получении вида на жительство рассматривается компетентными органами в течение трех месяцев с момента подачи всех необходимых документов, предусмотренных национальным законодательством, - пояснил председатель Комиссии Артем Туров.

К серьезному разговору помимо депутатов были приглашены и представители МВД обеих стран

По словам Артема Турова, белорус при получении ВНЖ в России в отличие от других иностранных граждан может подать документы без учета срока временного пребывания и получения разрешения на временное проживание на территории России.

Аналогичные правила действуют и для россиян в Беларуси.

- Безусловно, подробное описание сложностей получения ВНЖ показало, что данный вопрос нуждается в дополнительном совершенствовании. Мы взяли этот вопрос на контроль, - подчеркнул Артем Туров. - Депутатами было принято решение: в рабочем порядке вместе с министерствами проработать процессуальные вопросы и по возможности их модернизировать. Мы обратили внимание представителей МВД Беларуси и России в том числе рассмотреть возможность сокращения сроков получения разрешения для оформления ВНЖ. После получения предложений, которые нам предоставят профильные министерства и ведомства России и Беларуси, они повторно будут рассмотрены на заседании Комиссии...

Справедливости ради заметим, что в вопросах миграционной политики в рамках Союзного государства сделано немало: девяносто суток россияне и белорусы могут находиться "в гостях" друг у друга без регистрации или миграционного учета. Для приема на работу гражданина Беларуси российскому работодателю не требуется получать разрешение на привлечение и использование иностранных работников. А работнику не требуется получать разрешение или патент на работу в России. Решены основные вопросы с налогообложением, медицинским, социальным и пенсионным страхованием работающих граждан. Однако процедура получения вида на жительства действительно требует упрощения.

Тем более, как заметил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, миграция даже в условиях пандемии между нашими странами достаточно большая. Несмотря на то что с марта прошлого года из-за коронавируса действуют определенные ограничения, в 2020 году в России более 14 тысяч белорусов получили вид на жительство, а в Беларуси обзавелись ВНЖ около 4 тысяч россиян.