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31.03.2021 20:49
Рубрика: Происшествия

Стрелял на поражение

В доме погибшего подозреваемого, который 9 часов обстреливал силовиков, нашли целый арсенал оружия
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
31 марта в Сети появились фотографии из коттеджа, который во вторник в течение почти 9 часов рьяно "оборонял" от силовиков 61-летний Владимир Барданов. На них можно рассмотреть не только роскошь особняка подмосковного пенсионера, но и внушительный оружейный арсенал.

Следователи обнаружили в коттедже карабин СКС-45, два пистолета-пулемета Sa vz23, ручной пулемет РПК, три автомата Калашникова (АКМ), пистолет-пулемет Судаева (ППС-43), пистолет ТТ, пистолет Макарова, несколько наганов, а также множество гранат, в том числе светошумовых. Всего - около 30 единиц огнестрельного оружия и более 20 гранат. Вдобавок найдено огромное количество патронов, которые еще не успели пересчитать - так их много. Правоохранители не исключают, что это не все найденное оружие. В доме мог быть еще склад. В среду дом и участок площадью около 2,5 тысячи квадратных метров обследовали металлодетекторами.

Фото: РИА Новости
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Отмечается, что в основном оружие Барданова - времен Великой Отечественной войны, но с восстановленными боевыми функциями. При этом у него было и официально зарегистрированное оружие. Шесть единиц - три охотничьих карабина МА-136, Anschutz и Blaser Р93, охотничье ружье МЦ-109, охотничья винтовка с нарезным стволом, а также травматический пистолет Grand Power T10. Все оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизы.

"Во время боестолкновения с росгвардейцами Барданов активно перемещался по дому и периодически менял оружие. В сгоревшей части дома обнаружен также пистолет-пулемет "Кедр" с глушителем. Оружие этого типа сейчас имеется на вооружении МВД и Росгвардии", - уточнил источник ТАСС.

По словам силовиков, Барданов стрелял на поражение.

Напомним, оперативникам угрозыска ранее поступила информация, что Барданов хранит незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему. Они пришли проверить. Но хозяин дома с порога, а, вернее, из окна, начал палить в них. Сначала из самозарядного карабина Симонова (СКС-45), затем из пистолета-пулемета системы Шпагина (ППШ-41), а после и вовсе метнул в правоохранителей две гранаты. Одна разорвалась, вторую заклинило. Только по счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Но один из из спецназовцев получил пулевое ранение в ногу.

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Тогда было решено больше не штурмовать дом, а ждать, когда злоумышленник сдастся. Дом загорелся. Сначала сообщалось, что возгорание произошло после выстрела из гранатомета, который произвели спецназовцы. Но в среду выяснилось, что преступник сам стал виновником пожара. Либо пытался скрыть следы своих преступлений в огне, либо у него что-то случайно сдетонировало. О суициде следователи речи не ведут.

Как бы там ни было, когда коттедж заполыхал, Барданову предложили выйти и сдаться. Но он решил остаться на чердаке горящего дома. Полностью потушить пожар удалось лишь к 5 утра среды. "После ликвидации возгорания сотрудниками пожарной части-17, при разборе завалов на 3-м этаже дома были обнаружены человеческие останки", - сообщили в Следственном комитете России.

В среду место преступления сначала осмотрели специалисты-взрывотехники, затем работали криминалисты и следователи. "Планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрыво-технической, баллистической и других экспертиз. Для установления всех обстоятельств и мотивов совершенных преступлений, будут проведены допросы и иные следственные действия", - сообщили в СКР.

В коттедже Владимира Барданова обнаружили около 30 единиц огнестрельного оружия и более 20 гранат

В отношении погибшего расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном хранении оружия и взрывных устройств.

Родился Владимир Барданов в 1960 году. В СССР был фарцовщиком, в 90-е и начале 2000-х промышлял мелкими преступлениями - отнимал у прохожих часы и драгоценности. В 2002 году его поймали и осудили на 2 года лишения свободы. Всего у него было несколько судимостей.

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До посадки мужчина занимался бизнесом - торговал запчастями для машин и мотоциклов. Но на чем заработал большие деньги, так и непонятно.

"В отношении Барданова проводились оперативно-разыскные мероприятия, так как появились данные, что он является участником преступной группы, причастной к организации нелегального канала поставок огнестрельного оружия", - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Параллельно в полицию поступило заявление, в котором говорилось, что мужчина хранит в доме гранаты РГД, противопехотные мины и гранатомет.

Мужчина явно не бедствовал. У Барданова была коллекция автомобилей и дорогих мотоциклов, в том числе - внедорожники Infiniti QX80, Mazda CX-7, мотоциклы Harley Davidson XL 1200V, BMW R1200GS и BMW К1300S, Kawasaki ZZR 1400.

Да и сам коттеджный поселок Новые Вешки считается элитным. Стоимость дома тут стартует с отметки в 50 млн рублей. Здесь проживают, к примеру, футболист сборной России Антон Заболотный, а также бывший игрок нашей сборной и экс-тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев.

По словам соседей, на территории двора частного коттеджа Барданова проживало сразу несколько диких животных - тигр, рысь, медведь и даже крокодил. В среду выяснилось, что ни одно животное не пострадало в ходе штурма. По словам оперативников, звери абсолютно ручные, и с документами у них все в порядке. По данным ТАСС, Барданов иногда сдавал свой особняк вместе с частным зоопарком для съемок фильмов.

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