СК показал видео из сгоревшего дома в Новых Вешках

Следственный комитет РФ разместил новое видео из коттеджа, который в минувший вторник в течение 9 часов "оборонял" от силовиков 61-летний Владимир Барданов. На кадрах видны роскошные интерьеры особняка - позолоченная лепнина на стенах, фонтан, картины. Кроме того, в видео показан верхний этаж, который полностью сгорел, и найденное оперативниками и следователями оружие.

Ранее сообщалось, что в угрозыск поступила информация о том, что Барданов хранит дома незарегистрированные стволы. Они пришли проверить это. Но хозяин дома сразу начал палить в них. Сначала из ружья, затем из пистолета-пулемета, а после и вовсе бросил в правоохранителей две гранаты. Одна разорвалась, вторую заклинило. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Правда, позднее Барданову все-таки удалось попасть в одного из спецназовцев. Пулей ранило бойца в ногу.

В итоге было решено больше не штурмовать дом, а ждать когда злоумышленник сдастся. Дом загорелся. Барданову предложили выйти и сдаться. Но он решил остаться в горящем доме, где в итоге и погиб.

Следственный комитет в настоящее время расследует в отношении погибшего уголовное дело по двум статьям УК РФ. В рамках расследования будет проведен ряд необходимых экспертиз.