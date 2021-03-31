Опубликованы фото оружейного арсенала из сгоревшего дома в Новых Вешках

В Сети появились фотографии из коттеджа, который 30 марта рьяно "оборонял" от силовиков 61-летний Владимир Барданов.

Оперативникам угрозыска поступила информация, что Барданов хранит дома незарегистрированные стволы. Они пришли проверить это. Но хозяин дома с порога, а вернее с окна, начал палить в них. Сначала из ружья, затем бросил в правоохранителей две гранаты. Одна разорвалась, вторая заклинила. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Правда, позднее Барданову все-таки удалось попасть в одного из спецназовцев. Он ранил бойца в ногу.

В итоге было решено больше не штурмовать дом, а ждать когда злоумышленник сдастся. Дом загорелся. Барданову предложили выйти и сдаться. Но он решил остаться на чердаке горящего дома, где в итоге и погиб.

Следственный комитет в настоящее время расследует в отношении погибшего уголовное дело по двум статьям УК РФ. В рамках расследования будет проведен ряд необходимых экспертиз.