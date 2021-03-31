СК назначит генетическую экспертизу устроившему стрельбу в Мытищах

Напомним, что утром 30 марта сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области вместе с областными полицейскими пришли в частный дом, расположенный в поселке Вешки г.о. Мытищи для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. Его хозяин, 61-летний мужчина, правоохранителей в дом не пустил. Начал стрелять, потом бросил в их сторону две ручные гранаты, одна из которых взорвалась.

После этого мужчина забаррикадировался в доме на третьем этаже и продолжил стрелять. Во время штурма ранение в ногу получил сотрудник одного из спецподразделений Росгвардии.

В ходе спецоперации в доме начался пожар. После ликвидации возгорания сотрудниками пожарной части N17, при разборе завалов, на 3-м этаже нашли человеческие останки.

Вот что рассказывает старший помощник руководителя ГСУ СК по МО Ольга Врадий.

- В настоящее время место происшествия оцеплено. После осмотра помещений специалистом взрывотехником, к осмотру приступят криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области. Планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрыво-технической, баллистической и других экспертиз. Будут проведены допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов, совершенных преступлений.