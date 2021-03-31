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31.03.2021 10:08
Рубрика: Происшествия

СК назначит генетическую экспертизу устроившему стрельбу в Мытищах

Текст: Наталья Козлова
В Следственном комитете рассказали о расследовании уголовного дела о стрельбе в Мытищах. Оно возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконного хранения огнестрельного оружия и взрывных устройств (ст. 317 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Напомним, что утром 30 марта сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области вместе с областными полицейскими пришли в частный дом, расположенный в поселке Вешки г.о. Мытищи для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. Его хозяин, 61-летний мужчина, правоохранителей в дом не пустил. Начал стрелять, потом бросил в их сторону две ручные гранаты, одна из которых взорвалась.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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После этого мужчина забаррикадировался в доме на третьем этаже и продолжил стрелять. Во время штурма ранение в ногу получил сотрудник одного из спецподразделений Росгвардии.

В ходе спецоперации в доме начался пожар. После ликвидации возгорания сотрудниками пожарной части N17, при разборе завалов, на 3-м этаже нашли человеческие останки.

Вот что рассказывает старший помощник руководителя ГСУ СК по МО Ольга Врадий.

- В настоящее время место происшествия оцеплено. После осмотра помещений специалистом взрывотехником, к осмотру приступят криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области. Планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрыво-технической, баллистической и других экспертиз. Будут проведены допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов, совершенных преступлений.

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