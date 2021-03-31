Устроившие потасовку на чемпионате России лыжники дисквалифицированы

Едва не подравшиеся на финише командного спринта на чемпионате России лыжники дисквалифицированы.

В среду во время командного спринта классическим стилем на чемпионате России после финиша полуфинального забега произошла стычка между двумя спортсменами. Что-то не поделили представители команд Удмуртии и Татарстана Владислав Афанасьев и Антон Быков.

Быков в резкой форме начал предъявлять претензии сопернику, а потом ударил его ногой. В ответ Афанасьев нанес сопернику удар лыжной палкой. В дальнейшем конфликт удалось погасить.

После инцидента Федерация лыжных гонок России приняла решение о наказании спортсменов. Обе команды были дисквалифицированы.

"Всем было неприятно видеть подобное поведение. И лыжники понесли заслуженное наказание", - сказал член президиума Федерации Сергей Крянин РИА Новости.