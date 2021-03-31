В Башкирии уволилась учительница, нарисовавшая двойку на лбу школьницы

В Кумертау учительница, нарисовавшая двойку на лбу первоклассницы, уволилась по собственному желанию.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в ходе проверки, проведенной в школе, установлено, что учитель начальных классов 25 марта во время урока за ненадлежащее поведение и из-за отсутствия альбома для рисования поставила шариковой ручкой на лбу девочки двойку.

Проверяющие пришли к выводу, что своими действиями педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании и должностной инструкции, а также унизила честь ребенка.

- По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес руководителя отдела образования представление, в котором потребовала принять меры к недопущению подобных нарушений впредь, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуроры также будут держать под контролем ход и результаты доследственной проверки, организованной органами полиции по данному факту.