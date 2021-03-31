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31.03.2021 17:22
Рубрика: Общество

Ученые из Петербурга смоделирует самое большое в мире искусственное Солнце

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Научная группа из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого займется моделированием термоядерной установки CFETR в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на проект повышения конкурентоспособности российских университетов "5-100".

Фото: pixabay.com
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Токамак - это установка для магнитного удержания плазмы при проведении реакций термоядерного синтеза. Иногда прибор называют искусственным Солнцем, ведь на самой близкой к нам звезде реакции проходят по тому же принципу.

Токамаки активно строятся по всему миру последние 60 лет и в перспективе эти устройства смогут дать человечеству много дешевой и экологичной энергии.

Установка в Китае станет самым большим в мире токамаком. Завершение строительства намечено на 2030 год. Планируется, что после сдачи объекта токамак сможет производить столько же энергии, сколько десяток АЭС.

Петербургских ученых на моделирование объекта порекомендовали их коллеги из международной исследовательской группы, работающей на международным термоядерным реактором ИТЭР (ITER) во Франции.

Ученым из Политеха в ближайшее время предстоит сделать целую череду расчетов и на основании полученных данных китайская сторона будет принимать решения о конструктивных особенностях и расположении элементов в токанаке. Петербургские физики будут находиться в тесном контакте с коллегами из китайских университетов USTC и ASIPP, а также Института физики плазмы академии наук города Хэфей.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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