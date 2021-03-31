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31.03.2021 19:00
Рубрика: Власть

В Сочи предложили штрафовать туристов-нарушителей в горах

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В мэрии Сочи планируют выступить с инициативой к Законодательному собранию Краснодарского края с предложением о внесении изменений в региональный закон "Об административных правонарушениях", установив административную ответственность за катание на необорудованных участках горнолыжных склонов или в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Сочи горнолыжный сезон продлили до конца апреля

По словам заместителя директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Кирилла Сазонова, туристы часто забывают, что катание на горных лыжах или сноуборде - экстремальный вид спорта, который требует соблюдения определенных правил, а за собственную безопасность и здоровье отвечают сами катающиеся. Поэтому самое важное на горнолыжных курортах - вопрос безопасности.

- Отсутствие нормативно-правового регулирования соблюдения безопасности туристами на горных склонах приводит к тому, что в пиковые дни в госпиталь Красной Поляны поступали несколько десятков человек, пострадавших на склонах, с травмами различной степени тяжести, - отметил Сазонов. - Причины понятны: катание после выпивки, нежелание учиться ездить с инструктором, незнание и несоблюдение правил поведения, слишком сложный склон или слишком высокая скорость, спуски вне трасс по незнакомым местам без гида.

По данным страховых компаний, частота наступления страховых случаев по активным видам спорта, в том числе и горнолыжному, в два-три раза выше, чем во время поездок на пляжный или экскурсионный отдых. Согласно статистике, катаясь на горных лыжах или сноуборде, повреждение получает примерно каждый третий спортсмен. Кроме того, несчастные случаи часто происходят в труднодоступных местах, откуда требуется эвакуация вертолетом.

Как ранее писала "РГ", в Сочи рабочая группа разработает первый в России свод правил поведения на горнолыжных курортах Краснодарского края.

Отметим, что в минувший зимний сезон горный кластер Сочи посетили более 550 тысяч гостей. Кстати, все три горнолыжных курорта продали свыше миллиона ски-пассов, что на 20 процентов превысило прошлогодние показатели. Только с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021-го туристы приобрели около 200 разрешений.

Также администрация Сочи обратится в ГУ МВД России по Краснодарскому краю с предложением об увеличении штата сотрудников, закрепленных за горнолыжными курортами Красной поляны, а также создания отрядов горной полиции.

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