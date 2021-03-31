СК показал, сколько оружия было в коттедже в Новых Вешках

Следственный комитет России опубликовал видео следственных действий, проводимых на месте преступления - в особняке Владимира Барданова в подмосковном поселке Новые Вешки (городской округ Мытищи). На нем видно, сколько оружия и гранат было у преступника. Следователи обнаружили у погибшего карабин СКС-45, пистолет-пулемет "Кедр", два пистолета-пулемета Sa vz23, ручной пулемет РПК, три автомата Калашников (АКМ), пистолет-пулемет Судаева (ППС-43), пистолет ТТ, а также множество гранат, в том числе светошумовые.

Напомним, оперативникам угрозыска ранее поступила информация, что Барданов хранит незарегистрированное оружие и боеприпасы к нем. Они пришли проверить. Но хозяин дома с порога, а вернее с окна, начал палить в них. Сначала из самозарядного карабина Симонова (СКС-45), затем из пистолета-пулемета системы Шпагина (ППШ-41), а после и вовсе метнул в правоохранителей две гранаты. Одна разорвалась, вторая заклинила. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Позднее Барданову все-таки удалось попасть в одного из спецназовцев. Пуля ранила бойца в ногу.

В итоге было решено больше не штурмовать дом, а ждать когда злоумышленник сдастся. Дом в итоге загорелся. Сначала сообщалось, что возгорание произошло после выстрелов гранатометом, которые произвели спецназовцы. В среду выяснилось, что злоумышленник сам стал виновником пожара. Либо пытался скрыть следы своих преступлений в огне, либо что-то неудачно сдетонировало. О суициде следователи речи не ведут.

Как бы там ни было, когда коттедж заполыхал, Барданову предложили выйти и сдаться. Но он решил остаться на чердаке горящего дома, где в итоге и погиб. "После ликвидации возгорания сотрудниками пожарной части-17, при разборе завалов на 3-м этаже дома были обнаружены человеческие останки", - сообщили в Следственном комитете России.

Сегодня место преступления сначала осмотрели специалисты-взрывотехники, затем к осмотру приступили криминалисты и следователи. "Планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрыво-технической, баллистической и других экспертиз. Будут проведены допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов, совершенных преступлений", - сообщили в СКР.

В отношении погибшего расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств.