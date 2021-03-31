Subaru представила "дикий" Outback с клиренсом 240 мм

Компания Subaru подготовила Outback для серьёзного бездорожья, и это не просто установка обвеса из чёрного пластика и перетяжка салона - перемены куда более серьёзные.

Да, над внешностью Subaru Wilderness - так называется новинка - тоже поработали. То, как в компании относятся к новинке, говорит размер шильдиков и их количество - они большие и их действительно много. Идентифицировать версию Wilderness также помогают бамперы с изменёнными противотуманными фарами, полоса на капоте, расширители колёсных арок и рейлинги другой конфигурации.

Самые внимательные, конечно, могу отличить новинку по увеличенному на 20 мм - до 240 мм клиренсу. Ширина колеи изменилась незначительно - плюс 5 мм. Угол съезда увеличился с 18,6 до 20 градусов, а угол съезда - с 21,7 до 23,6 градуса, угол рампы, максимальный угол, который автомобиль может преодолеть без контакта с поверхностью, - с 19,4 до 21,2 градуса.

Фото: Пресс-служба Subaru.

На Outback Wilderness установлены другие пружины и амортизаторы, перекалиброваны настройки шасси.

Двигатель остался прежним - 264-сильный "оппозитник" 2.4 литра, работающий в паре с вариатором Lineartronic, который получил укороченную главную передачу. Система выбора режимов движения на бездорожье X-Mode получила новые настройки, которые помогут в покорении бездорожья.

Появится ли Subaru Outback Wilderness в какой-либо ещё стране, кроме США, где его и выпускают, пока неизвестно. В Штатах внедорожник будет доступен к покупке во второй половине 2021 года.

В России пока продаётся Subaru Outback прошлого модельного года (цена - от 3 049 000 рублей). Летом ожидаются поставки обновлённой версии внедорожника.

Фото: Пресс-служба Subaru.