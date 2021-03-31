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31.03.2021 17:41
Рубрика: Легковые авто

У российской Skoda Octavia появились версии с новыми моторами. Известны цены

Текст: Константин Руссов

Skoda объявила о старте приёма заказов на Octavia с новыми для российского рынка силовыми агрегатами. Линейку моторов пополнили "атмосферник" 1.6 MPI и 190-сильный турбомотор объёмом 2.0 литра.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Двигатель 1.6 MPI мощностью 110 л.с. агрегатируется только с 6-ступенчатым "роботом" DSG. Цена на модель в стартовой комплектации Active Plus составляет 1 473 000 рублей, в средней версии исполнения Ambition Plus - от 1 563 000 рублей, а в топовой Style Plus - от 1 764 000 рублей.

Лифтбек с 2.0 TSI и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией предлагается в комплектациях Ambition Plus и Style Plus по цене от 1 929 000 и 2 130 000 рублей соответственно.

Отметим, что автомобиль с представленным ранее двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и доступный с 6-стпенчатой МКП и 8-диапазонным "автоматом" стал дороже во всех комплектациях на 33 000 рублей: цены на Octavia с этим мотором с 31 марта 2021 года начинаются от 1 476 000 рублей.

#Skoda