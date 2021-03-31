В Германии рассказали о критериях оценки вакцины "Спутник V"

Российская вакцина "Спутник V" проходит стандартную проверку в европейском лекарственном агентстве (ЕМА). "Оценка препарата проводится по тем же самым критериям, которые применяются и к другим вакцинам", - рассказали в кабмине ФРГ по итогам разговора лидеров России, Франции и Германии. Напомним, 30 марта Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Говорили, в частности, о регистрации "Спутника V" в ЕС и поставках препарата в страны Европы.

Российская вакцина, эффективность которой составляет 91,6 процента, уже зарегистрирована в 55 странах мира. Европейское агентство лекарственных средств четвертого марта сообщило о начале экспертизы "Спутника V". Регистрация может быть пройдена до конца мая.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сказал, что власти ЕС демонстративно игнорируют российскую вакцину, речь идет о целой кампании по дезинформации. Представитель ВОЗ Ханс Клюге, в свою очередь, заявил, что не понимает "колебаний и скептицизма" по поводу регистрации "Спутника V".