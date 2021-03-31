В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в январе Boeing 737

Министерство транспорта Индонезии заявило об обнаружении голосового самописца лайнера Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение в акватории Яванского моря в январе. Об этом пишет Reuters.

О находке объявят на пресс-конференции, которая состоится сегодня, 31 марта. А пока представитель министерства отказался комментировать состояние найденного устройства, пишет ТАСС.

Напомним, девятого января Boeing 737-524 вылетел из Джакарты в город Пантианак, на борту лайнера находились 62 человека. Через несколько минут после взлета самолет упал в море в районе архипелага Серибу. Представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности.