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31.03.2021 05:54
Рубрика: В мире

В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в январе Boeing 737

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana Фото: AP Photo/Tatan Syuflana
Фото: AP Photo/Tatan Syuflana

Министерство транспорта Индонезии заявило об обнаружении голосового самописца лайнера Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение в акватории Яванского моря в январе. Об этом пишет Reuters.

Фото: REUTERS/Beawiharta
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О находке объявят на пресс-конференции, которая состоится сегодня, 31 марта. А пока представитель министерства отказался комментировать состояние найденного устройства, пишет ТАСС.

Напомним, девятого января Boeing 737-524 вылетел из Джакарты в город Пантианак, на борту лайнера находились 62 человека. Через несколько минут после взлета самолет упал в море в районе архипелага Серибу. Представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Крушение Boeing около Джакарты

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